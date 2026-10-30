Исследование ICES, которое возглавила исследовательница Университета Торонто Анджела Джерат, выявило связь между лечением у женщин-врачей и более низкими показателями смертности и повторной госпитализации среди пациентов в больницах. Об этом сообщает News-Medical.

Данные почти миллиона пациентов

Ученые проанализировали данные 958 150 взрослых, госпитализированных с одним из семи распространенных медицинских диагнозов в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2022 года. Среди таких диагнозов были острый инфаркт миокарда и пневмония.

Под опекой женщин-врачей находились 259 759 пациентов, а врачей-мужчин — 698 391. Поскольку во время пребывания в больнице помощь пациенту могут оказывать несколько специалистов, авторы также оценили связь результатов лечения с долей медицинской помощи, предоставленной женщинами-врачами.

Показатели через 30 дней

30-дневная смертность среди пациентов, за которых отвечали женщины-врачи, составила 12,3%, тогда как среди пациентов врачей-мужчин — 13,7%. Частота повторной госпитализации также была несколько ниже: 18,6% против 18,9% соответственно.

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Большая доля помощи со стороны женщин-врачей во время госпитализации также была связана с на 7% более низкой вероятностью умереть в течение 30 дней. Подобные закономерности исследователи наблюдали через 90 дней и через год.

Возможные объяснения

Авторы предполагают, что различие может быть связано с более ориентированной на пациента коммуникацией и большим временем, которое женщины-врачи уделяют больным. Они также могут чаще назначать лечение в соответствии с клиническими рекомендациями, консультироваться с коллегами и вовлекать пациентов в принятие решений.

Джерат подчеркнула, что цель исследования состоит не в том, чтобы отдавать предпочтение одной группе врачей, а в выявлении практик и подходов, способных улучшить медицинскую помощь. Исследователи рекомендовали в дальнейшем выяснить, отличается ли клиническая практика в зависимости от пола врача и можно ли распространить выводы на другие системы здравоохранения и страны. Работа «Physician sex and outcomes among hospitalized patients» вышла в октябрьском выпуске JAMA Network Open.

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