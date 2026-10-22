Международная группа ученых, анализировавшая данные магнитоэнцефалографии, собранные в Имперском колледже Лондона в Великобритании, установила, что ЛСД не только ослабляет отдельные мозговые ритмы, но и ускоряет их и делает мозговые сигналы более сложными. Результаты исследования опубликованы 7 октября 2026 года в журнале Communications Biology, сообщает News-Medical.

Исследователи проанализировали записи магнитных полей, возникающих вследствие активности нейронов. В исследовании приняли участие 17 здоровых добровольцев: каждый прошел две сессии с интервалом в две недели. В ходе одной сессии участникам внутривенно вводили 75 микрограммов ЛСД, в ходе другой — плацебо в виде солевого раствора.

Более быстрые альфа- и бета-ритмы

Под действием ЛСД альфа-волны в крупных участках коры головного мозга ускорялись примерно на 2 герца, а бета-волны — примерно на 5 герц. Альфа-ритмы обычно преобладают в состоянии покоя с закрытыми глазами, тогда как бета-ритмы связывают, в частности, с концентрацией и принятием решений.

Ранее снижение интенсивности таких волн под воздействием психоделиков преимущественно трактовали как десинхронизацию, то есть менее согласованную активность нейронов. Авторы работы отметили, что обычные методы анализа не всегда позволяли отличить фактическое ослабление ритма от изменения его частоты. По словам профессора Карима Джерби, игнорирование смещения в сторону более быстрых ритмов может приводить к ошибочному толкованию влияния ЛСД на мозг.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Более сложные и менее предсказуемые сигналы

Ученые также зафиксировали рост фрактальной размерности и разнообразия паттернов в мозговых сигналах. Это означает, что активность мозга под воздействием ЛСД становилась более детализированной, нерегулярной и менее предсказуемой. Наиболее выраженные изменения наблюдались в участках, связанных с сенсорным восприятием, языком, эмоциями и мысленными образами. Моторная кора при этом претерпела относительно незначительные изменения.

Алгоритм машинного обучения, обученный различать сессии с ЛСД и плацебо только по мозговым сигналам, правильно классифицировал их в 88% случаев против 50% при случайном выборе. Вместе с тем исследование не оценивало терапевтический эффект вещества, поскольку проводилось среди здоровых людей после однократного введения.

В дальнейших исследованиях ученые уже сравнивают влияние ЛСД, псилоцибина и диметилтриптамина на активность мозга. Их цель — точнее определить изменения, характерные для каждого вещества, и в перспективе прогнозировать индивидуальную реакцию пациентов на лечение.

Читай нас в