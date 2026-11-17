17–18 ноября ожидается изменение солнечной активности, которое может повлиять на геомагнитную обстановку на Земле. Некоторые люди во время магнитных бурь могут жаловаться на головную боль, усталость и повышенный стресс, однако прямое влияние таких явлений на самочувствие научно не доказано.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс: если показатель равен 5 и выше — это сильная магнитная буря.

Во вторник, 17 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4,7 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

В среду, 18 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4,7 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут меняться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за изменениями

Источник: Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA

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