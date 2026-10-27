Магнитные бури 27–28 октября и прогноз солнечной активности

27–28 октября ожидается изменение солнечной активности, которое может сопровождаться магнитными возмущениями. Некоторые люди в такие периоды жалуются на головную боль, усталость и стресс, однако приведенная информация не содержит точного прогноза интенсивности магнитных бурь на эти даты.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс: если показатель равен 5 и выше — это сильная магнитная буря.

Во вторник, 27 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 1,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

В среду, 28 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 1,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут меняться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за изменениями

Источник: Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA

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