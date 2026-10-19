Магнитные бури 19–20 октября 2026 года и прогноз солнечной активности

В период с 19 по 20 октября ожидается изменение солнечной активности, которое может повлиять на геомагнитную обстановку на Земле. Некоторые люди в такие периоды жалуются на головную боль, усталость и стресс, однако научные данные не подтверждают однозначной связи между магнитными бурями и этими симптомами.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс: если показатель равен 5 и выше, то это сильная магнитная буря.

В понедельник, 19 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Во вторник, 20 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4,7 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут меняться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за изменениями.

Источник: Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA

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