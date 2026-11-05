Исследование в Швеции выявило связь между профессиональным контактом со смазочными материалами на нефтяной основе и более высокими шансами рассеянного склероза. Речь, в частности, идет о моторном и гидравлическом масле, смазочно-охлаждающих жидкостях для металлообработки и масле для опалубки. О результатах работы, опубликованной 4 ноября 2026 года в журнале Neurology, сообщает News-Medical.

Данные почти девяти тысяч участников

Ученые проанализировали данные 2872 человек с недавно диагностированным рассеянным склерозом и 6122 человек без этого заболевания. Участников сопоставили по возрасту, полу и месту жительства; их средний возраст составил 35 лет. Все они жили в Швеции и заполняли анкеты о трудовой деятельности и возможном контакте с соответствующими веществами.

Профессиональным контактом исследователи считали работу хотя бы с одним из этих веществ до года появления первого симптома РС. О таком контакте сообщили 251 человек с рассеянным склерозом, или 8,7%, и 399 участников контрольной группы, или 6,5%.

После учета возраста, пола, места жительства, курения и других факторов участники, сообщившие о контакте со смазочными материалами, имели на 38% более высокие шансы РС, чем те, кто о таком контакте не сообщал.

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Продолжительность контакта и ограничения

Шансы РС возрастали на 2% с каждым дополнительным годом контакта и на 2% с каждым дополнительным часом контакта в неделю. В отдельном анализе участников, подвергшихся воздействию как минимум за семь лет до первого симптома, связь сохранилась: шансы РС были на 55% выше.

Среди распространенных профессий участников, контактировавших с этими веществами, были металлообработка, строительство, ремонт автомобилей и техническое обслуживание машин. Исследователи также выявили более сильное взаимодействие воздействия смазочных материалов с курением и определенными генетическими особенностями. В то же время группа участников, у которых были все рассмотренные факторы, была небольшой — 16 человек с РС и двое без него, поэтому такая оценка менее точна.

Авторы подчеркнули, что работа показывает ассоциацию, а не доказывает, что смазочные материалы вызывают рассеянный склероз. К ограничениям исследования относятся самооценка контакта с веществами и возможное влияние других производственных факторов. Выводы требуют подтверждения в других группах населения.

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