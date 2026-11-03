Больницы Mater в Брисбене и Спрингфилде, Австралия, навсегда закроют внутренние службы патологии и передадут их специализированным внешним исполнителям. Решение приняли на фоне расследования возможного воздействия формальдегида в лаборатории Mater Brisbane, а также из-за финансовой неустойчивости этого направления. Об этом сообщает The Guardian.

Закрытие лаборатории

Изменения затронут около 400 сотрудников двух больниц. Среди подразделений, которые закроют, — лаборатория, проводящая исследования тканей и клеток плодов и новорождённых в случаях неожиданных смертей.

Лабораторию анатомической патологии в Брисбене закрыли 24 сентября из-за опасений по поводу возможного контакта персонала с формалином. Это жидкость, состоящая из воды и формальдегида, которая считается опасным химическим веществом. Воздействие может вызвать раздражение глаз, носа и дыхательных путей, аллергические реакции, а также связывается с повышенным риском некоторых видов рака.

Сотрудникам лаборатории в качестве меры предосторожности предписали использовать средства защиты органов дыхания и персональные устройства для контроля воздействия веществ. После отбора 17 проб 21 сентября один из сотрудников получил результат, превышающий стандарты производственного воздействия. В Mater заявили, что расследование этого аномального результата продолжается.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Аутсорсинг всех служб патологии

В Mater сообщили, что для возобновления работы лаборатории потребовались бы существенные долгосрочные изменения инфраструктуры и значительные инвестиции. Представитель сети отметил, что этот вопрос рассматривали вместе с более широкой оценкой жизнеспособности патологоанатомического бизнеса, а нынешняя модель его работы не является устойчивой в долгосрочной перспективе.

Все службы патологии в больницах Mater в Брисбене и Спрингфилде передадут специализированным исполнителям, в том числе Sullivan Nicolaides Pathology и Pathology Queensland. Представитель Queensland Health заявил, что Pathology Queensland возьмёт на себя незначительное увеличение количества перинатальных вскрытий в пределах имеющихся мощностей. Ведомство также сообщило, что будет работать с Mater, чтобы пациенты имели доступ к необходимым услугам патологии.

Секретарь United Workers Union Queensland Фиона Скалон заявила, что работники могут существенно пострадать, если для них не найдут возможностей для перевода. По её словам, переход к другим работодателям может означать потерю части доходов и условий труда, даже если люди продолжат выполнять ту же работу.

Читай нас в