В США в округах с большей долей людей, имеющих непогашенные медицинские долги, зафиксировали более высокие показатели заболеваемости несколькими распространенными видами рака на поздних стадиях. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, сообщает News-Medical.

Данные почти трех тысяч округов

Исследователи проанализировали данные 2958 округов США. Они сопоставили долю людей с медицинскими долгами, переданными на взыскание в 2016 году, с показателями заболеваемости раком в 2017–2021 годах. Поздней стадией считали региональное или отдаленное распространение болезни.

В среднем медицинские долги, переданные на взыскание, имел 21,1% людей с записью в кредитном бюро в округах, включенных в анализ. Более высокий уровень таких долгов фиксировали в сельской местности, а также в округах с более высокой социальной уязвимостью, большей долей безработных и незастрахованных жителей. Исследователи учли социальную уязвимость, городской или сельский статус округа, плотность врачей первичного звена, различия между штатами и численность населения.

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Наибольшая связь — для рака легких

Каждое увеличение распространенности медицинских долгов на 10 процентных пунктов было связано с ростом частоты поздних стадий рака легких на 5,15 случая на 100 тысяч человеко-лет. Также выявили рост показателей для колоректального рака — на 0,69 случая, меланомы — на 0,59, рака шейки матки — на 0,39, рака почки и почечной лоханки — на 0,38, рака мочевого пузыря — на 0,24 и рака головы и шеи — на 0,92 случая на 100 тысяч человеко-лет.

Для рака молочной железы статистически значимой связи в основном анализе не зафиксировали. В то же время более высокая распространенность медицинских долгов была связана с более низкой частотой поздних стадий рака предстательной железы. Авторы отметили, что это может отражать меньшую интенсивность скрининга и диагностики, а не меньшую фактическую распространенность болезни.

Исследование имеет экологический, то есть популяционный характер, поэтому не доказывает, что именно медицинские долги вызвали более позднее выявление рака. Оно также не устанавливает, были ли люди с долгами теми же пациентами, у которых диагностировали рак. На результаты могли влиять и другие социально-экономические, поведенческие и связанные с системой здравоохранения факторы.

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