В Пакистане медицинские организации осудили, по их словам, враждебную рабочую среду в учреждениях здравоохранения. Они предупредили, что преследование, насилие и регистрация полицией заявлений о преступлениях против врачей могут вынудить медиков отказываться от ведения критических случаев. Об этом сообщает Dawn.

Серия дел против медиков

Обеспокоенность медиков усилилась после нескольких инцидентов: предполагаемого нападения на женщину-врача в Лахоре, регистрации первых информационных сообщений (FIR) против 27 врачей университетской больницы Лиакат в Хайдарабаде и судебного иска против медиков больницы доктора Рут Пфау в Карачи.

Представитель Пакистанской медицинской ассоциации Абдул Гафур Шоро заявил, что специалисты работают в атмосфере психологического давления, публичного унижения и административного преследования. По его словам, это побуждает опытных специалистов и молодых врачей оставлять клиническую практику или уезжать из страны.

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Требования медицинской ассоциации

Шоро утверждает, что медиков, работающих со сложными пациентами, систематически обвиняют в убийстве по статьям 302 и 322 Уголовного кодекса Пакистана и подают против них значительные гражданские иски. Он также заявил, что судебные решения предусматривали одновременную выдачу ордеров на арест без права внесения залога для работников целых больничных подразделений — от профессоров и заведующих отделениями до врачей-стажеров и младших врачей.

По мнению представителя ассоциации, жалобы на медицинскую помощь следует сначала направлять в комиссии по здравоохранению или независимые медицинские советы для профессиональной оценки, а не сразу в уголовные суды. Он предупредил, что страх уголовного преследования может подтолкнуть врачей к «оборонительной медицине» — нежеланию проводить рискованные процедуры или принимать пациентов в критическом состоянии.

Пакистанская медицинская ассоциация призвала премьер-министра, главного судью и правительства провинций не допускать предъявления медперсоналу обвинений по статьям 302 и 322 или выдачи ордеров на арест без предварительного технического заключения профильных комиссий или независимых медицинских советов. Организация также призвала в полной мере применять законы о защите медицинских учреждений и персонала.

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