Менопауза, наступающая до 40 лет, связана с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и развития ишемической болезни сердца. Такие результаты исследования представят 20–24 октября 2026 года на ежегодной встрече The Menopause Society в Сан-Диего, США, сообщает News-Medical.

Данные более 4 700 участниц

Исследователи проанализировали данные более 4 700 женщин в постменопаузе в возрасте от 45 до 64 лет. Средняя продолжительность наблюдения составила 21,4 года, за это время среди участниц зафиксировали 1 570 сердечно-сосудистых событий.

Преждевременной считают менопаузу, наступающую до 40 лет. По данным The Menopause Society, ее переживает примерно 1% женщин. Ранее преждевременную менопаузу связывали с более высокими рисками сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза.

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Более высокий уровень инсулина

По сравнению с участницами, у которых менопауза наступила в 45 лет или позже, женщины с менопаузой до 40 лет имели более высокие риски сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца. В то же время исследователи не выявили связи преждевременной менопаузы с повышенным риском инсульта или сердечной недостаточности.

У женщин с менопаузой до 40 лет уровень инсулина был на 9,3% выше, чем в группе сравнения, тогда как уровень глюкозы натощак не отличался. Первая автор исследования доктор Зайлинг Син отметила, что инсулинорезистентность может быть одним из механизмов, связывающих преждевременную менопаузу с более высоким сердечно-сосудистым риском.

Менопауза в 40–44 года

Менопауза в возрасте от 40 до 44 лет, которую в исследовании определили как раннюю, не была связана с увеличением риска ни одной из оцененных сердечно-сосудистых проблем.

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