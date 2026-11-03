В США менее 19% людей с постковидным синдромом, симптомы которого затрагивали несколько систем организма, имели устойчивое улучшение состояния в течение трёх лет. К таким выводам пришли авторы исследования с участием 1019 взрослых, у которых вероятный постковидный синдром сохранялся через год после первоначального заражения.

В целом примерно половина участников в течение следующих трёх лет продемонстрировала устойчивое ослабление симптомов, а около четверти достигли полной ремиссии. В то же время результаты существенно различались в зависимости от проявлений заболевания, сообщает The Japan Times.

Разные группы симптомов

Около 60% участников, у которых преобладали изменения обоняния или вкуса, улучшили состояние за три года. Для группы с мультисистемными симптомами этот показатель составил менее 19%.

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Постковидный синдром может вызывать усталость, когнитивные нарушения, головокружение, учащённое сердцебиение, одышку и ухудшение самочувствия после даже умеренной физической или умственной активности. Согласно материалу, одобренного лечения этого состояния нет.

Как оценивали улучшение

Исследование провели в рамках инициативы Recover, которую финансируют Национальные институты здравоохранения США. Состояние участников считали улучшившимся, если их показатель симптомов оставался ниже порога вероятного постковидного синдрома во время двух последовательных визитов.

Директор Центра клинической эпидемиологии системы здравоохранения ветеранов в Сент-Луисе Зияд Аль-Али, не участвовавший в работе, отметил, что индекс симптомов в значительной степени учитывает потерю обоняния или вкуса и хронический кашель. Профессор общественного здравоохранения Саутгемптонского университета Нисрин Алван также отметила, что этот индекс ещё не проходил независимую проверку в других популяциях, а симптомы могут колебаться между улучшением и рецидивами.

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