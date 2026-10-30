Систематический обзор пяти исследований не выявил статистически значимого улучшения когнитивных функций у женщин в постменопаузе, получавших терапию тестостероном. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Reproduction and Fertility.

Что проанализировали исследователи

Авторы работы рассмотрели пять имеющихся исследований с участием женщин в возрасте от 41 до 65 лет, чтобы оценить, влияет ли тестостерон на мышление и память во время менопаузы и после нее. Они изучали исполнительные функции, вербальное обучение и память, а также зрительно-пространственное обучение и память.

Участницы получали тестостерон или плацебо ежедневно, еженедельно либо ежемесячно. Продолжительность такого лечения в разных работах составляла от четырех до 26 недель. Для метаанализа исследователи использовали результаты трех рандомизированных контролируемых исследований с участием в общей сложности 244 женщин.

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Ограниченность доказательств

По результатам метаанализа между группами тестостерона и плацебо не зафиксировали статистически значимой разницы по когнитивным показателям. В то же время авторы подчеркнули: это не доказывает отсутствия эффекта тестостерона, а свидетельствует о недостаточности имеющихся доказательств для окончательных выводов.

Исследователи отметили, что количество доступных работ и размеры выборок были ограниченными. Данные для обзора поступили из Австралии, Канады, США и Швеции. Будущие исследования, по мнению авторов, должны помочь лучше установить возможную связь между терапией тестостероном, памятью и изменениями мышления во время менопаузы.

Жалобы на так называемый мозговой туман в период менопаузы могут включать трудности с припоминанием слов и чисел, концентрацией внимания, забывчивость и склонность терять вещи. Действующие рекомендации Британского общества менопаузы и Международного общества менопаузы поддерживают применение тестостерона для лечения низкого либидо, тогда как его влияние на мышление и память остается недостаточно изученным.

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