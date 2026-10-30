Систематический обзор и метаанализ рандомизированных исследований показал, что потребление орехов связано с небольшим снижением жировой массы без статистически значимого изменения массы тела, индекса массы тела или окружности талии. О результатах работы, опубликованной в журнале Foods, сообщает News-Medical.

Изменения состава тела без потери веса

Авторы проанализировали 154 публикации, представляющие 119 уникальных рандомизированных контролируемых испытаний среди взрослых. В количественный метаанализ включили 102 публикации. Медианная продолжительность наблюдения составила 21 неделю, хотя длительность отдельных испытаний существенно различалась.

В среднем употребление орехов ассоциировалось со снижением доли жировой массы примерно на 0,3 процентного пункта, а абсолютной жировой массы — на 0,41 кг. Доля безжировой массы выросла на 0,71 процентного пункта, однако ее абсолютный показатель статистически значимо не изменился. Это означает, что результаты не подтверждают прирост мышечной массы.

Участники исследований, которые ели орехи, сообщали об увеличении энергетической ценности рациона примерно на 120 ккал в день. В то же время авторы не зафиксировали значимого увеличения веса и не установили, почему более высокий заявленный уровень потребления энергии не приводил к измеримому набору массы тела.

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Влияние на холестерин

Метаанализ также связал орехи с небольшим снижением общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности и триглицеридов. Значимого влияния на уровень холестерина липопротеинов высокой плотности не выявили. В то же время достоверность доказательств относительно триглицеридов авторы оценили как очень низкую.

Исследователи отдельно сравнивали орехи с преобладанием мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Статистически значимое снижение жировой массы примерно на 0,42 кг выявили только в подгруппе орехов, богатых мононенасыщенными жирами. Однако различия между двумя подгруппами не были значимыми, поэтому преимущество одного типа орехов над другим не установили.

Ограничения исследования

Авторы отметили, что примененный порог для разделения орехов по жирнокислотному составу не был валидирован для отдельных продуктов. В исследованиях также использовали разные методы оценки состава тела, в частности двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию и биоимпедансный анализ. Достоверность доказательств относительно изменений жировой массы и ее доли оценили как умеренную, а относительно веса, индекса массы тела, общего и LDL-холестерина — как низкую.

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