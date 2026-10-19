Метаанализ связал СДВГ с повышением смертности на 70% — News-Medical

Систематический обзор и метаанализ 19 наблюдательных исследований с участием почти 16 миллионов человек на трех континентах выявили связь между синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и более высокими показателями смертности. Как сообщает News-Medical, результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Более высокие показатели по разным причинам

Авторы проанализировали исследования, которые в течение нескольких лет сравнивали смертность людей с диагностированным СДВГ и без такого диагноза. В некоторых работах за участниками наблюдали более 20 лет.

По итогам метаанализа, смертность от всех причин среди людей с СДВГ была на 70% выше. Уровень смертей вследствие самоубийства был выше на 90%, смертей из-за травм — как намеренных, так и ненамеренных — на 55%, а смертность от естественных причин — на 27%.

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Исследователи отметили, что люди с СДВГ чаще имеют проблемы с психическим здоровьем, могут сталкиваться с трудностями эмоциональной регуляции, контроля импульсов и склонностью к рискованному поведению. Среди возможных факторов также названы социальное исключение, стигма, сложности с доступом к медицинской помощи и соблюдением лечения.

Данные о медикаментах ограничены

Отдельно авторы установили, что среди людей с СДВГ прием препаратов для лечения этого расстройства был связан с риском смерти на 25% ниже. В то же время этот вывод основан только на трех из 19 включенных исследований.

Ученые подчеркнули, что все работы в обзоре носили наблюдательный характер, поэтому они не позволяют установить причинно-следственную связь между СДВГ, лечением и смертностью. Результаты отдельных исследований также существенно различались по масштабу выявленного риска.

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