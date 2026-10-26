Систематический обзор 21 исследования с участием 24 523 женщин из разных стран выявил связь между этапами менопаузы и шансами сообщать о симптомах тревоги. Наиболее высокими эти шансы были среди женщин в перименопаузе — переходном периоде перед менопаузой. О результатах исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, сообщает News-Medical.

Результаты метаанализа

В метаанализ вошли 15 исследований. По сравнению с женщинами в пременопаузе участницы в перименопаузе имели на 59% более высокие шансы сообщать о симптомах тревоги.

Для женщин в постменопаузе эти шансы были на 63% выше, чем в пременопаузе. В то же время прямое сравнение показало, что в постменопаузе шансы сообщать о тревожных симптомах были на 21% ниже, чем в перименопаузе. Авторы отметили, что результаты отдельных исследований существенно различались.

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Ограничения исследования

Обзор не устанавливает, что менопауза вызывает тревогу или что симптомы обязательно усиливаются со временем у каждой женщины. Исследователи анализировали наблюдательные работы, в которых применялись разные инструменты оценки тревоги, в том числе HADS, STAI и GAD-7.

Авторы предполагают, что на симптомы могут влиять гормональные колебания, вазомоторные симптомы, нарушения сна и социальные стрессоры, однако эти механизмы напрямую не проверялись. На результаты также могли влиять предыдущий опыт тревоги, проблемы со сном и психосоциальные факторы.

Ученые указали, что врачам следует спрашивать пациенток о симптомах тревоги наряду с вазомоторными проявлениями менопаузы и при необходимости направлять их за соответствующей психосоциальной помощью.

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