Исследователи Онкологического центра MD Anderson Техасского университета описали механизм, который позволяет раковым клеткам избирательно усиливать производство белков, важных для роста опухолей, в частности KRAS. Как сообщает News-Medical, результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

Роль фермента METTL13

KRAS относится к генам, мутации которых часто встречаются при онкологических заболеваниях. Он способствует росту опухолей, в том числе при многих случаях рака лёгких и поджелудочной железы. Хотя препараты, направленные на KRAS, уже улучшили результаты лечения для части пациентов, опухоли со временем могут адаптироваться и приобретать устойчивость к терапии.

Авторы исследования установили, что METTL13 добавляет химическую метку — метилирование — к одному из белков, участвующих в синтезе других белков. Такая модификация помогает клеткам эффективнее считывать определённые кодоны в матричной РНК. В результате они могут производить больше белков, поддерживающих рост и выживание опухоли.

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При этом METTL13 не усиливал синтез всех белков без исключения. Его действие касалось ограниченной группы белков, значительная часть которых связана с онкологическим ростом и выживанием клеток.

Результаты доклинических моделей

Снижение количества METTL13 или его удаление уменьшало уровень KRAS и других белков, связанных с развитием рака, и замедляло рост опухолей в нескольких доклинических моделях. В моделях рака лёгких с мутациями KRAS потеря METTL13 также замедляла рост опухолей, уже ставших резистентными к ингибитору KRAS соторасибу, восстанавливала чувствительность к лечению и продлевала выживаемость в этих моделях.

Исследователи также отметили, что у пациентов с более высокой активностью METTL13 в опухолях ответ на ингибиторы KRAS был хуже. Учёные подчёркивают, что эти результаты являются доклиническими и требуют дальнейшей проверки перед возможным применением в клинической практике. Последующие исследования должны уточнить, как безопасно воздействовать на METTL13 и сможет ли его уровень помочь прогнозировать эффективность терапии, направленной на KRAS.

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