В Австралии министр здравоохранения Северной территории Стив Эджингтон извинился перед 12 беременными женщинами, которых затронуло нарушение конфиденциальности в Королевской больнице Дарвина. Сначала служба NT Health сообщила, что инцидент коснулся пяти женщин, однако позднее признала, что пострадали 12, сообщает ABC News.

В NT Health объяснили изменение числа тем, что для доступа к файлам с материалами об инциденте потребовалась специализированная IT-помощь. Некоторые женщины узнали о нарушении только после того, как с ними связались журналисты ABC. По данным вещателя, часть пострадавших говорила, что испытывала гнев, страх и стресс.

На пресс-конференции Эджингтон принес извинения и сообщил, что дело передали полиции и комиссару по информации Северной территории. В то же время одна из пострадавших раскритиковала заявление министра о якобы проактивной реакции ведомства, отметив, что пациентки ждали уведомления об инциденте две недели.

Переполненный морг и плесень

На этой же неделе профсоюз Health Services Union заявил, что работникам патологоанатомического корпуса Королевской больницы Дарвина физически становилось плохо из-за запаха разлагающихся тел из переполненного морга. По словам Билли Элрика, секретаря отделения профсоюза Южной Австралии и Северной территории, сотрудникам выдавали освежители воздуха и маски, однако он назвал ситуацию неприемлемой.

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Профсоюз также сообщил о длительной проблеме с плесенью в медицинском учреждении Casuarina Plaza и заявил, что NT Health игнорировала предупреждения о плесени в больнице Алис-Спрингс. Эджингтон сказал, что узнал о проблеме в Алис-Спрингс во вторник и поручил руководству NT Health выяснить обстоятельства. Относительно Casuarina Plaza он заявил о необходимости рассмотреть альтернативные помещения для персонала.

Оппозиция требует отставки

Министр также отреагировал на сообщения о предполагаемом нападении на шестерых сотрудников отделения неотложной помощи больницы Кэтрин в воскресенье. Согласно утверждениям, на которые ссылается ABC, сотрудников били кулаками, ногами и кусали. Эджингтон заявил, что узнал об этом случае только в среду, объяснив это задержкой сообщений, поступающих в полицию.

В четверг лидер оппозиции Селена Уйбо призвала Эджингтона уйти в отставку, обвинив его в ненадлежащем реагировании на проблемы системы здравоохранения. В ответ министр раскритиковал бывшее лейбористское правительство Северной территории за работу в этой сфере.

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