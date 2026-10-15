Координирующий министр здравоохранения и социального благополучия Нигерии Мухаммад Пате заявил в Абудже, что неинфекционные заболевания стали одним из наиболее быстро растущих сегментов бремени болезней в стране. По его словам, системе здравоохранения необходима срочная готовность к этой тенденции, сообщает Premium Times Nigeria.

Пате выступил 15 октября во время презентации книги о неинфекционных заболеваниях и реформах здравоохранения Нигерии, организованной Health Reform Foundation of Nigeria. Среди болезней, распространенность которых растет, он назвал гипертонию, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, серповидноклеточную анемию, онкологические и неврологические болезни.

Как объяснил министр, рост связан с изменениями образа жизни и старением населения. В то же время он отметил, что ВИЧ, туберкулез и материнская смертность остаются вызовами для страны.

Заявления о результатах программ

По словам Пате, инициатива MAMII по сокращению материнской и неонатальной смертности снизила материнскую смертность на 22%, а смертность новорожденных — на 10%. Он также сослался на данные недавнего мини-демографического исследования здоровья, которое зафиксировало рост доли родов с участием квалифицированных медицинских работников, охвата дородовым наблюдением и распространенности контрацепции.

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Министр добавил, что, согласно данным опросов, показатель заболеваемости малярией снизился до 15% — самого низкого уровня за 20–30 лет.

Финансирование и медицинская инфраструктура

Пате заявил, что доля федерального бюджета, направляемая на здравоохранение, выросла примерно с 3–4% до 6%. По его словам, за три года в Нигерии переподготовили почти 80 тысяч работников первичного звена здравоохранения и вдвое увеличили квоты на прием для студентов-медиков и медсестер.

Он также сообщил о вводе в эксплуатацию трех из шести специализированных медицинских центров в Азаре, Энугу и Бенине, а также о завершении десяти диагностических центров с МРТ, компьютерными томографами и лабораториями катетеризации. Отдельно министр сказал, что кампания Know Your Numbers охватила проверками артериального давления, уровня сахара, холестерина и простат-специфического антигена 10 миллионов нигерийцев.

Пате подчеркнул, что доступность лечения имеет критическое значение, поскольку неинфекционные болезни требуют пожизненной терапии. По его словам, за последние три года через Национальное управление медицинского страхования в систему страхования добавили более семи миллионов человек.

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