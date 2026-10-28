Лабораторные мыши, которым в течение трёх недель вводили пестицид ротенон, через год без лечения для устранения симптомов сравнялись с контрольной группой того же возраста в двигательных тестах. О результатах исследования, опубликованного в журнале iScience, сообщает ScienceAlert.

Учёные ежедневно в течение 21 дня вводили ротенон молодым взрослым самцам мышей. Это вещество используют в животных моделях, поскольку оно может воспроизводить часть нарушений, характерных для болезни Паркинсона, воздействуя на митохондрии — клеточные структуры, вырабатывающие энергию.

Постепенное улучшение результатов тестов

В течение первых четырёх недель с начала эксперимента мыши, подвергшиеся воздействию ротенона, преодолевали меньшие расстояния, двигались медленнее и хуже удерживали равновесие на вращающемся стержне. Они также меньше исследовали открытые участки приподнятого лабиринта, что в экспериментах используют как показатель тревожноподобного поведения.

При более длительном наблюдении различия постепенно исчезали. Примерно через четыре месяца результаты мышей в тесте открытого поля достигли уровня контроля. Через семь месяцев статистически значимой разницы в тесте на вращающемся стержне уже не выявили, а через 12 месяцев группы также не различались в тестах на тревожноподобное поведение.

Изменения в нейронах

Исследователи изучили компактную часть чёрной субстанции — участок среднего мозга, связанный с контролем движений. Вскоре после воздействия ротенона число и плотность клеток с маркером тирозингидроксилазы, ферментом, необходимым для синтеза дофамина, были примерно на 40% ниже. В то же время другой, более широкий маркер нейронов показал сохранение общей плотности этих клеток.

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Через 12 месяцев число и плотность клеток с тирозингидроксилазой были сопоставимы в обеих группах, хотя интенсивность сигнала фермента у мышей после ротенона оставалась ниже. Исследователи предположили, что некоторые выжившие клетки могли вырабатывать слишком мало тирозингидроксилазы, чтобы их можно было идентифицировать как дофаминергические нейроны.

В то же время сравнение осложняло старение животных: у контрольных мышей через 12 месяцев плотность клеток с этим маркером была примерно на 45% ниже, чем на раннем этапе. Обе группы также хуже выполняли тест на вращающемся стержне с возрастом, поэтому соответствие более старшим контрольным мышам не означало возвращения к более молодому состоянию.

Ограничения исследования

В исследовании участвовали только самцы мышей, а в анализах через 12 месяцев в группах было от трёх до восьми животных в зависимости от измерения. Кроме того, ротеноновая модель не воспроизводит нескольких признаков болезни Паркинсона у людей, в частности значительного накопления аномально модифицированного белка альфа-синуклеина. Сам ротенон также может вызывать мышечную слабость и общее ухудшение состояния, что влияет на двигательные тесты.

Авторы подчеркнули, что результаты не означают безопасности воздействия пестицидов и не опровергают связь между контактом с ними и риском болезни Паркинсона. Для оценки значения этих данных для людей необходимы исследования с участием людей или исследования человеческих дофаминергических клеток и тканей.

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