MIT разработал имплантат для доставки лекарств против глиобластомы — News-Medical

Исследователи Массачусетского технологического института разработали имплантируемое устройство для длительной доставки препаратов в мозг, которое потенциально может применяться после операции по удалению глиобластомы. Устройство имеет резервуар для лекарств и массив из 24 миниатюрных ультразвуковых преобразователей, которые должны помогать молекулам распространяться дальше в тканях мозга.

Как сообщает News-Medical, разработку назвали LUCID — Long-term Ultrasound-enhanced Convective Injection Device. Это гибкий имплантат толщиной с лист плотной бумаги: канюлю для подачи препарата напечатали на 3D-принтере непосредственно на массиве ультразвуковых преобразователей.

Как работает устройство

Резервуар LUCID вмещает около 100 микролитров жидкости. Препарат подается через пассивный осмотический насос, а параметры ультразвукового воздействия можно беспроводным способом настраивать через Bluetooth. Устройство также оснащено небольшой батареей с возможностью беспроводной зарядки.

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Ультразвуковые волны создают конвективные потоки, которые могут переносить молекулы на большее расстояние. Механические колебания также способны временно повышать проницаемость гематоэнцефалического барьера. Исследователи рассчитывают, что это позволит увеличить охват терапией участка, где после операции могут остаться опухолевые клетки.

Результаты первых испытаний

В тестах на гелеобразной модели ткани доставка с применением ультразвука обеспечила значительно более широкое распространение молекул, чем без него. Систему также проверили на мышах, вводя контрастное вещество для МРТ: после активации ультразвукового массива оно распространялось в мозге дальше.

Результаты работы опубликовали в журнале Device. Ученые отметили, что в дальнейшем технологию потенциально можно будет использовать не только для малых молекул, но и для иммунотерапии, нуклеиновых кислот и генной терапии. Для применения у пациентов канюлю и ультразвуковой массив предлагают размещать внутри черепа, а батарею и электронные компоненты — снаружи.

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