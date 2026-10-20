Исследователи Mass General Brigham с помощью модели для США пришли к выводу, что регулярный скрининг рака печени для людей с алкоголь-ассоциированным циррозом может быть экономически целесообразным и продлевать жизнь даже при более низком риске заболевания, чем предполагают действующие рекомендации. Как сообщает News-Medical, результаты опубликовали в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Более низкий порог риска

Алкоголь-ассоциированный цирроз является поздней стадией поражения печени вследствие чрезмерного употребления алкоголя, при которой здоровая ткань замещается рубцовой. Такое состояние повышает риск гепатоцеллюлярной карциномы — распространенной формы рака печени.

Нынешние рекомендации предусматривают регулярные обследования преимущественно для людей, чей годовой риск гепатоцеллюлярной карциномы превышает 1%. Этот порог основан на более ранних исследованиях, в основном с участием пациентов с вирусными гепатитами. В то же время у людей с алкоголь-ассоциированным циррозом ежегодный риск рака печени часто ниже 1%.

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По результатам моделирования обследования дважды в год были полезными и экономически эффективными уже при годовом риске рака печени на уровне 0,45%. Скрининг предусматривает ультразвуковое исследование и анализ крови.

Результаты моделирования

Авторы использовали математическую модель с данными реальной практики скрининга и лечения, чтобы смоделировать течение болезни у 50 млн гипотетических пациентов в США. Результаты оценивали по показателю лет жизни с поправкой на ее качество.

Согласно расчетам, на каждые 100 тысяч пациентов наблюдение давало примерно 2083 дополнительных года жизни среди тех, кто продолжал употреблять алкоголь, и 3357 — среди людей, воздерживавшихся от алкоголя. Исследователи отметили, что скрининг был экономически целесообразным для обеих групп, поскольку раннее выявление опухоли открывает доступ к лечению, способному продлить жизнь.

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