В Мадриде, Испания, генеральный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что компания намерена как можно скорее получить одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для персонализированной мРНК-терапии intismeran. Об этом он сказал во время ежегодной встречи Европейского общества медицинской онкологии, сообщает STAT News.

Исследование III фазы

По данным издания, исследование III фазы стало первым, в котором персонализированная мРНК-терапия intismeran успешно продемонстрировала улучшение результатов лечения пациентов с меланомой. Презентация результатов должна была состояться в рамках онкологического конгресса в столице Испании.

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Бансель назвал этот результат особенным для компании. По его словам, Moderna работает над intismeran в течение десяти лет, тогда как многие специалисты скептически оценивали перспективы таких разработок, поскольку попытки создать вакцины против рака предпринимались и раньше.

Партнерство с Merck

Moderna разрабатывает intismeran в партнерстве с Merck. В разговоре со STAT News Бансель также обсудил, как успех терапии может повлиять на исследовательскую работу и бизнес-стратегию компании.

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