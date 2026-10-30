Министерство здравоохранения Кипра запустило информационную кампанию, направленную на популяризацию естественных родов и сокращение числа преждевременных родов. Как сообщает Cyprus Mail, кампания будет проходить в течение ноября, в том числе охватит Всемирный день недоношенных детей, который отмечают 17 ноября.

Показатели кесарева сечения

По данным министерства, в 2024 году кесаревым сечением завершились 61,8% родов на Кипре. Доля преждевременных родов составила 13%.

Ведомство заявило, что при отсутствии медицинских показаний к кесареву сечению естественные роды в целом являются надлежащим выбором для матери и ребенка. Министерство намерено снизить долю кесаревых сечений до уровня менее 60% в 2026 году.

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Информация для будущих матерей

Кампания рассчитана на беременных женщин и их семьи. Их призвали ответственно знакомиться с информацией, обсуждать научные данные с врачом и акушеркой при подготовке индивидуального плана родов.

В министерстве также напомнили, что все беременные на Кипре имеют доступ к бесплатным консультациям общественной акушерки через общую систему здравоохранения Gesy. Ведомство призвало заинтересованные стороны поддержать кампанию, подчеркнув, что достоверная информация, выбор, основанный на доказательствах, и сотрудничество могут способствовать сокращению медицински необоснованных кесаревых сечений и предотвращению преждевременных родов.

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