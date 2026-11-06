Минздрав разъяснило, в каких случаях анестезия и седация предоставляются пациентам бесплатно

Анестезия и седация, проводимые в рамках Программы медицинских гарантий, не требуют дополнительной оплаты со стороны пациентов.

Об этом говорится в разъяснении Министерства здравоохранения.

«Анестезия и седация во время хирургических вмешательств, отдельных обследований и лечебных процедур входят в Программу медицинских гарантий (ПМГ). Это означает, что пациенты могут получить их бесплатно в учреждениях здравоохранения, имеющих соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Оплату таких услуг осуществляет государство», — указали в Минздраве.

В министерстве пояснили, что анестезия обеспечивает обезболивание во время медицинских вмешательств, а седация помогает уменьшить тревожность и дискомфорт. Необходимость их применения и соответствующий метод определяет врач в зависимости от процедуры, состояния пациента и медицинских показаний.

Программа медицинских гарантий предусматривает анестезию, седацию или анестезиологическое сопровождение во время:

хирургических вмешательств — операций в стационаре и стационаре одного дня, а также трансплантации органов;

диагностических и лечебных процедур — в частности, колоноскопии, гастроскопии, гистероскопии, цистоскопии, бронхоскопии и отдельных инвазивных процедур во время стационарного лечения;

диагностики и лечения гематологических и онкогематологических заболеваний — в частности, костномозговых и люмбальных пункций, трепанобиопсий и биопсий лимфатических узлов;

оказания помощи при остром инсульте и инфаркте миокарда — в частности, во время инвазивных вмешательств;

химиотерапевтического и радиологического лечения — во время инвазивных диагностических и лечебных процедур, требующих анестезиологического обеспечения;

родов и лечения бесплодия — при оперативных вмешательствах, акушерских процедурах и отдельных этапах применения вспомогательных репродуктивных технологий, в частности трансвагинальной аспирации фолликулов.

По медицинским показаниям во время отдельных эндоскопических обследований также могут проводиться забор биологического материала для гистологического или цитологического исследования, а в отдельных случаях — необходимые лечебные вмешательства.

В Минздраве отметили, что в зависимости от пакета медицинских услуг в требованиях могут использоваться различные формулировки: местная или общая анестезия, седация, анестезиологическое обеспечение или сопровождение. В то же время, если услуга входит в соответствующий пакет Программы медицинских гарантий и предоставляется по медицинским показаниям, пациент не должен отдельно оплачивать ни анестезию или седацию, ни работу врача-анестезиолога.

Если за анестезию, седацию или работу врача-анестезиолога, предусмотренные соответствующим пакетом ПМГ, в медицинском учреждении требуют оплату, пациент может обратиться с жалобой в НСЗУ.

Для этого необходимо позвонить в контакт-центр по номеру 16-77 или заполнить электронную форму обращения на официальном сайте НСЗУ. В жалобе следует указать название медицинского учреждения, обстоятельства оказания помощи и услугу, за которую требовали оплату.

Источник: Минздрав

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