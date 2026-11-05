Исследователи под руководством Stanford Medicine разработали показатель на основе функциональной МРТ в состоянии покоя, который может выявлять уязвимость к снижению когнитивных функций и болезни Альцгеймера еще до появления заметных проблем с памятью. Как сообщает News-Medical, результаты исследования были опубликованы 4 ноября в журнале Science Advances.

Сравнили две группы пожилых людей

Ученые проанализировали данные функциональной МРТ 180 так называемых суперэйджеров и 110 человек с диагностированной болезнью Альцгеймера. Суперэйджерами в этой работе считались люди в возрасте от 75 лет, чья память соответствовала типичному уровню 45-летних, а исполнительные функции оставались нормальными для их возраста.

Исследователи выявили различия в функциональной связности мозга — паттернах активности и взаимодействия разных его участков в состоянии покоя. На этой основе они создали шкалу Alzheimer’s resilience-vulnerability connectome, или ARC. Она отличала суперэйджеров от участников с болезнью Альцгеймера с точностью примерно 85%.

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Прогноз проверили на более чем 1300 людях

Затем ARC применили к более чем 1300 людям в возрасте от 55 до 70 лет, у которых на момент обследования не было когнитивных нарушений. Более высокие значения шкалы означали мозговую активность, более похожую на активность у людей с болезнью Альцгеймера, а более низкие — более похожую на паттерны суперэйджеров.

В начале наблюдения между группами с разными результатами ARC не зафиксировали очевидных различий в когнитивных тестах. Однако в последующих данных у людей с более похожими на Альцгеймера показателями быстрее снижались результаты тестов на память, внимание и исполнительные функции. У них также чаще выявляли отложения амилоида-бета и устанавливали диагноз болезни Альцгеймера. Самый длительный период наблюдения в доступных наборах данных достигал 12 лет, хотя для большинства участников он составлял пять-шесть лет.

Показатель пока не является диагнозом

Авторы отметили, что ARC не следует использовать в качестве диагностического теста. По их мнению, это может быть инструментом для мониторинга когнитивного состояния и ранней оценки риска. По словам старшего автора работы, доцента психиатрии и поведенческих наук Ю Чжана, команда планирует исследовать, могут ли когнитивные тренировки изменить этот показатель. Транскраниальную магнитную стимуляцию и когнитивные тренировки как способы предотвращения когнитивного спада в этом исследовании не тестировали.

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