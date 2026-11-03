Ученые из St. Jude Children's Research Hospital и Seattle Children's Hospital совместно с Children's Oncology Group установили, что генетические изменения, присутствующие в образцах В-клеточного острого лимфобластного лейкоза на момент диагностики, могут быть связаны с риском рецидива у детей. Как сообщает News-Medical, значение этих изменений зависит от генетического подтипа лейкоза.

В-клеточный острый лимфобластный лейкоз является самым распространенным онкологическим заболеванием у детей. При современных методах лечения выживают более 90% пациентов, однако после возвращения болезни результаты терапии хуже. Исследователи считают, что анализ генетических особенностей при установлении диагноза может помочь точнее оценить риск рецидива еще до начала лечения.

Сравнили образцы 183 пациентов

Авторы работы сравнили образцы ДНК, полученные при первичной диагностике и после рецидива, в 183 случаях детского В-клеточного острого лимфобластного лейкоза. По данным источника, это крупнейшее исследование такого типа, позволившее проанализировать генетические изменения на уровне отдельных подтипов заболевания.

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Исследователи ожидали выявить мутации, которые одинаково повышают риск рецидива в разных подтипах. Вместо этого они пришли к выводу, что риск зависит от конкретной мутации и других генетических характеристик лейкоза.

Разный риск в подтипе ETV6::RUNX1

Один из примеров касается подтипа ETV6::RUNX1, который обычно связывают с более благоприятным прогнозом. В рамках этого подтипа у пациентов со слиянием экзона 5 ETV6 с экзоном 4 RUNX1 риск рецидива был значительно выше, чем у пациентов со слиянием экзона 5 ETV6 с экзоном 3 RUNX1. В первой группе рецидив также наступал быстрее.

Геномное сравнение также показало, что около 3% случаев, клинически классифицированных как рецидивы, биологически были похожи на новые онкологические заболевания, не связанные с первичным лейкозом. По мнению авторов, это важно для выбора лечения, поскольку новое заболевание может не требовать высокоинтенсивного протокола, применяемого при рецидиве. Результаты опубликованы в журнале Blood.

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