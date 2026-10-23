Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии призвало Министерство образования, Министерство здравоохранения и Агентство по делам детей и семей принять меры для поддержки медицинских осмотров детей, которые не посещают школу. Об этом сообщает The Japan Times.

Данные правительственного исследования

Согласно исследованию, опубликованному Министерством внутренних дел и коммуникаций, 5,7% учащихся начальной школы и 19,9% учащихся младшей средней школы, которые не посещают школу, в прошлом году не прошли все обследования, предусмотренные школьными медосмотрами.

Первое правительственное исследование медосмотров таких учащихся охватило их участие в них с апреля по сентябрь прошлого года в 19 начальных и 33 младших средних школах в 30 муниципалитетах страны. Все составляющие медосмотра прошли 17,8% учащихся начальной школы и 12,2% учащихся младшей средней школы из числа тех, кто не посещает школу.

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Осмотры отдельно от других учащихся

В некоторых случаях из-за отсутствия медосмотров с опозданием выявляли сколиоз и заболевания почек. Часть муниципалитетов позволяет учащимся проходить осмотр в школе в день и время, когда они не встретятся с другими детьми, либо обращаться в местные медицинские учреждения.

В отдельных районах за состоянием здоровья таких детей следят во время посещений на дому в сотрудничестве с подразделениями социальной защиты местных властей. Министерство внутренних дел и коммуникаций попросило три ведомства проинформировать муниципалитеты об этих практиках и программах поддержки центрального правительства.

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