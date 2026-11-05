В Центр детской медицины во Львове госпитализировали 9-месячную девочку, пострадавшую в результате ДТП. Во время поездки младенец сидел на коленях у отца вместо детского автокресла.

В заднюю часть автомобиля, где находилась семья, врезалась другая машина. От удара ребёнка отбросило на отца, переднее сиденье и дверцу. Взрослые не пострадали.

Медики диагностировали у девочки ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и линейный перелом теменной кости. Операция не потребовалась — ребенка перевели в нейрохирургическое отделение для лечения и наблюдения.

Врачи подчеркивают, что даже во время коротких поездок младенцы должны находиться в соответствующих автокреслах. Такие средства безопасности могут предотвратить тяжелые травмы и спасти жизнь.

Источник: Центр детской медицины Львова.

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