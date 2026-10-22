На Тайване за первые 19 дней октября зарегистрировали 18 случаев mpox — это самый высокий месячный показатель за последние два года. Местные случаи инфекции фиксируют еженедельно в течение семи недель подряд, сообщает Taipei Times со ссылкой на тайваньские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

С начала года по состоянию на понедельник на Тайване зафиксировали 52 случая mpox: 41 заражение выявили внутри страны, еще 11 случаев были завезенными. По словам директора Центра эпидемической разведки Го Хунвея, 16 из 18 случаев, зарегистрированных в октябре, пришлись на вариант вируса Clade 1b, который впервые выявили в Демократической Республике Конго в сентябре 2023 года.

Случаи Clade 1b

Всего в этом году положительный результат теста на Clade 1b получили 30 человек. Среди них 22 случая были местными, а восемь — завезенными: шесть из Таиланда и два из Гонконга. По данным отслеживания контактов, 16 человек с Clade 1b, зарегистрированных в октябре, были в возрасте от 20 до 50 лет, все они имели незащищенные сексуальные контакты, а вакцинацию против mpox получили только двое.

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Го Хунвей заявил, что риск трансграничного распространения Clade 1b растет: подтвержденные случаи этого варианта зарегистрировали в 68 странах и территориях. Он также обратил внимание на рост числа случаев mpox в части стран Западно-Тихоокеанского региона ВОЗ.

Рекомендации по вакцинации

Тайваньский CDC сообщил, что число зафиксированных в этом году случаев примерно на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Ведомство призвало людей, имеющих право на вакцинацию, завершить курс из двух доз вакцины. По оценке CDC, полная вакцинация обеспечивает около 90% защиты, тогда как одна доза — от 40% до 80%.

Вакцинация против mpox, финансируемая государством, проводится на Тайване в 327 медицинских учреждениях. CDC призвал вакцинироваться людей, которые имели сексуальные контакты с несколькими партнерами, занимались секс-работой или занимались сексом в коммерческих заведениях.

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