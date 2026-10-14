Исследователи Института Wyss при Гарвардском университете в США определили ген SRSF1 как потенциальную мишень для омоложения клеток. В опытах на старых мышах сверхэкспрессия SRSF1 с использованием аденоассоциированного вируса замедляла развитие хрупкости и продлила медианную продолжительность жизни животных на 14%, сообщает News-Medical.

Алгоритм для оценки возраста клеток

Команда под руководством профессора генетики Джорджа Чёрча разработала алгоритм машинного обучения, который определяет так называемый транскриптомный возраст клеток по профилям экспрессии генов. Модель обучали на фибробластах кожи человека, полученных от доноров разного возраста, а затем применили для скрининга генов, способных влиять на процессы старения.

Наивысший результат в скрининге показал SRSF1 — ген, кодирующий фактор обработки РНК. В старых фибробластах его сверхэкспрессия уменьшала проявления клеточного старения, воспалительные сигналы и нарушения белкового гомеостаза, а также восстанавливала программы репарации ДНК. При этом клетки сохраняли характерную для фибробластов форму и экспрессию генов, связанных с их специализированными функциями.

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Проверка на мышах

Для эксперимента на животных ген SRSF1 доставили с помощью аденоассоциированного вируса, тропного к печени. Авторы сообщили о признаках омоложения печени и системном эффекте: подопытные мыши медленнее становились хрупкими, а их медианная продолжительность жизни была на 14% больше, чем у контрольной группы.

SRSF1 является фактором сплайсинга РНК: он участвует во включении альтернативных экзонов в часть зрелых матричных РНК, что может изменять функции синтезированных белков. Исследователи зафиксировали выраженную тенденцию к изменениям альтернативного сплайсинга, однако механизмы, посредством которых они запускают комплексную программу омоложения тканей, всё ещё требуют изучения. Результаты опубликованы в журнале Nature Aging.

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