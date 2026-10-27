Исследователи Университета Аалто с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии установили, что у людей с более выраженными нарциссическими чертами паттерны мозговой активности были менее похожими между участниками при просмотре ситуаций, в которых социальный образ другого человека оказывался под угрозой. О результатах исследования сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

Сначала почти тысяча человек прошла онлайн-опрос для оценки нарциссических черт личности. Из этой выборки на фМРТ пригласили людей с высокими показателями таких черт, а контрольную группу сформировали из участников с низкими показателями. В окончательный набор данных вошли 58 человек.

Во время сканирования участники смотрели видео, в которых профессиональный актер рассказывал личные истории об исключении из группы или о восхищении им в разные периоды жизни. После этого другой человек давал отзыв, ставивший под угрозу социальный образ рассказчика: например, ставил под сомнение заслуженность восхищения им или предполагал, что он сам был виновен в своем исключении.

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Различия в обработке социальных ситуаций

Авторы сосредоточились на так называемой потере лица — ситуации, когда образ, который человек стремится поддерживать в социальном взаимодействии, может быть подорван. По описанию исследователей, отвержение такого образа способно вызвать тревогу или смущение не только у человека, которого это непосредственно касается, но и у наблюдателей.

У людей с менее выраженными нарциссическими чертами активация в областях мозга, связанных с эмпатией, была относительно похожей между участниками. Различия между группами выявили в зонах, которые связывают с интерпретацией социальных ситуаций и когнитивной эмпатией — пониманием перспективы, мыслей или чувств другого человека.

Докторант Матиас Пийспанен отметил, что люди с большим количеством нарциссических черт могут иначе настраиваться на взаимодействие, обращать внимание на другие его аспекты или по-другому толковать события. Исследователи не давали участникам отдельного указания сопереживать рассказчику, чтобы оценить их спонтанную обработку сложной социальной ситуации.

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