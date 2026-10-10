Международная группа исследователей, в которую вошли ученые из Университета Ноттингема и Университета Цукубы в Японии, обнаружила ранее неизвестный микроорганизм с наименьшим среди выявленных геномов. Архею назвали Candidatus Sukunaarchaeum mirabile, или сокращенно Sukunaarchaeum. Как сообщает News-Medical, результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Геном с 189 генами

Sukunaarchaeum относится к археям — группе одноклеточных организмов, принципиально отличающейся от бактерий. Ее геном имеет размер менее половины размера наименьшего известного ранее генома архей и содержит лишь 189 генов, кодирующих белки.

Несмотря на минимальный набор генов, в геноме сохранились гены, необходимые для копирования ДНК и использования генетической информации для синтеза белков. Микроорганизм обнаружили во время анализа генетического материала отдельных морских микроорганизмов — планктона. Родственные генетические последовательности в морских образцах свидетельствуют, что Sukunaarchaeum может быть частью значительно большей группы организмов, которую до сих пор почти не замечали.

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Зависимость от других организмов

В то же время архея утратила почти все гены, необходимые для самостоятельного производства питательных веществ и энергии. Это указывает на ее значительную зависимость от других организмов в обеспечении ресурсами для выживания.

Около четверти генома Sukunaarchaeum составляют гены необычно крупных мембранных белков, функции которых пока не установлены. Подобные белки выявляли у некоторых паразитических архей, поэтому исследователи предполагают, что новый микроорганизм может существовать как паразит внутри другого организма или рядом с ним.

Ученые идентифицировали геном Sukunaarchaeum, однако сам организм еще не наблюдали непосредственно и не определили его хозяина. Следующим этапом они планируют выяснить, где живет архея, от чего зависит и как взаимодействует с другими организмами.

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