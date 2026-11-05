Исследователи Рокфеллеровского университета создали подробную карту взаимодействий жизненно важных генов Mycobacterium tuberculosis — бактерии, вызывающей туберкулез. Ученые проанализировали 762 гена и выявили почти 6500 генетических взаимодействий, сообщает News-Medical. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Как изучали гены бактерии

Изучать жизненно необходимые для бактерии гены сложно, поскольку их полное отключение может привести к гибели микроорганизма. Команда применила модифицированный метод CRISPR-интерференции, или CRISPRi, который позволяет снижать активность генов без необратимого изменения ДНК.

Исследователи разработали подход, позволяющий одновременно подавлять два гена. Они сравнивали влияние подавления каждого гена по отдельности и обоих вместе на рост бактерии. Различие между ожидаемым и фактическим результатом свидетельствовало о функциональной связи между генами. Сначала методику отработали на родственной модельной бактерии Mycobacterium smegmatis, а затем применили к возбудителю туберкулеза.

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Поиск комбинаций антибиотиков

Сравнение профилей взаимодействий генов с известными функциями и ранее неохарактеризованных генов помогло выявить новые связи в биологических процессах бактерии. В частности, несколько таких генов, по выводам авторов, играют важную роль в цепи переноса электронов, которая помогает клетке вырабатывать энергию. Дополнительные эксперименты подтвердили их участие в работе одного из основных дыхательных белковых комплексов.

Ученые также объединили генетические данные с прогнозами молекулярных структур от AlphaFold 3. Это дало дополнительные сведения о возможной совместной работе некоторых генов на молекулярном уровне.

Авторы работы выявили четыре синергические комбинации препаратов. Среди них — сочетание экспериментального соединения с этамбутолом, существующим противотуберкулезным антибиотиком, которое усиливало уничтожение бактерий. Также исследователи нашли антагонистическую комбинацию, при которой два препарата ослабляли действие друг друга. Созданную карту сделали открытой для других ученых.

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