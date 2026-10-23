Учёные создали одноклеточный атлас приблизительно миллиона человеческих нейтрофилов — наиболее распространённого типа белых кровяных клеток — и связали отдельные профили активности генов с метаболическими показателями, течением рака и риском смерти. Об исследовании, опубликованном в журнале Nature Immunology, сообщает News-Medical.

Данные из 43 наборов исследований

Атлас SCAHN составили на основе 43 наборов данных одноклеточного РНК-секвенирования, охватывавших 781 образец. Исследователи проанализировали нейтрофилы из пуповинной и периферической крови, лёгких, костного мозга, толстой кишки, печени, селезёнки и поджелудочной железы. В выборку вошли здоровые люди, а также пациенты с инфекциями, аутоиммунными заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и несколькими видами рака.

Анализ показал, что различные подгруппы нейтрофилов отражают стадии созревания и иммунной активности. Незрелые клетки с экспрессией генов AZU1 и LTF чаще выявляли в костном мозге, пуповинной крови и селезёнке. У мужчин были более выражены сигнатуры, связанные с незрелыми нейтрофилами, тогда как у женщин чаще фиксировали профили зрелых нейтрофилов и сигнатуры, связанные с интерфероном. Эти различия сохранялись после учёта индекса массы тела, возраста и статуса курения.

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Связи с тяжестью заболеваний и смертностью

При тяжёлом COVID-19 и бактериальном сепсисе чаще встречались подгруппы нейтрофилов с экспрессией MMP9, AZU1 и LTF. Некоторые сигнатуры незрелых и дегранулирующих нейтрофилов были связаны с большей тяжестью состояния и смертностью. Напротив, сигнатуры, связанные с CD74, ассоциировались с лучшими исходами.

Исследователи также проанализировали 8 205 биопсий опухолей из базы The Cancer Genome Atlas, данные Фремингемского исследования сердца и электронные медицинские записи 430 588 пациентов из двух баз данных. Отдельные генные сигнатуры нейтрофилов связали с менее благоприятными метаболическими показателями, риском развития диабета, более высоким риском смерти от всех причин и диагностированием рака в течение семи лет. В то же время значимой связи с новыми сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение этого периода не обнаружили.

Более высокое количество нейтрофилов в крови, в том числе в пределах нормы и среди людей без сопутствующих заболеваний в начале наблюдения, также ассоциировалось с повышенным риском нескольких хронических заболеваний и, в одной из Стэнфордских когорт, с более высокой смертностью. Авторы подчёркивают, что ретроспективный характер анализов не позволяет установить причинно-следственную связь или подтвердить клиническую прогностическую ценность этих показателей. Для практического применения необходимы проспективные исследования.

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