Международная команда исследователей разработала около 500 моделей машинного обучения для оценки риска 20 распространенных видов рака. Модели используют регулярно собираемую медицинскую информацию, в частности историю болезни, данные об образе жизни и результаты анализов крови. Результаты работы представили на Конгрессе Европейского общества медицинской онкологии ESMO 2026, сообщает News-Medical.

Данные почти полумиллиона участников

Для создания моделей использовали данные 463 620 участников UK Biobank, за которыми наблюдали около 18 лет. За этот период рак диагностировали у 57 055 человек. Алгоритмы анализировали медицинскую историю, образ жизни, результаты анализов крови, а также генетические и метаболомные данные.

Для проверки моделей в разных популяциях исследователи использовали данные участников из Шотландии и Уэльса, 42 036 человек из американской программы All of Us и более 3 миллионов человек из японской базы данных JMDC. Чтобы уменьшить влияние уже имеющихся, но еще не диагностированных заболеваний, из соответствующих моделей исключили случаи рака, выявленные в течение первого года.

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Результаты различались в зависимости от вида рака

По совокупному показателю для видов рака, которые можно прогнозировать на основе рутинных клинических данных, модели показали AUROC 0,83 на горизонте 15 лет. Этот показатель, где 0,5 соответствует случайному прогнозу, а 1,0 — идеальному, был выше результатов традиционных статистических подходов.

Лучшие результаты алгоритмы продемонстрировали для рака легких, пищевода и печени. В то же время их эффективность была более ограниченной для рака яичников, молочной железы и шейки матки. Для острого миелоидного лейкоза и множественной миеломы показатели ухудшались при более длительном горизонте прогнозирования, что, по оценке исследователей, может свидетельствовать о выявлении ранних признаков уже имеющегося, но не диагностированного заболевания.

Наибольшую прогностическую ценность имели обычные анализы крови и клиническая история. Генетические и метаболомные данные лишь незначительно улучшали результаты. Авторы отметили, что для отдельных видов рака такие модели могут стать недорогим этапом предварительного отбора перед скринингом. В то же время, поскольку исследование ретроспективное, необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, поможет ли этот подход раньше диагностировать рак и улучшить результаты лечения.

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