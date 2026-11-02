Исследователи Школы медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего и Школы медицины Калифорнийского университета в Риверсайде определили новые потенциальные мишени для противовирусных препаратов против коронавирусов, в частности SARS-CoV-2. Они обнаружили участки связывания РНК вируса с тремя белками, нарушение которых существенно снижало репликацию вируса в клетках. Об этом сообщает News-Medical.

Взаимодействия РНК и вирусных белков

Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications. Команда составила карту ранее не описанных взаимодействий между РНК, из которой состоит геном SARS-CoV-2, и белками, участвующими в репликации и регуляции вируса. Речь идет о кофакторе праймазы NSP8, РНК-зависимой РНК-полимеразе NSP12 и нуклеокапсидном белке N.

Для исследования применили метод eCLIP — усиленное сшивание и иммунопреципитацию. Он позволил проанализировать взаимодействия белков с РНК в пределах всего вирусного генома, а не только на участках, которые ранее считались важными.

В частности, ученые установили взаимодействие белка N с 5′-нетранслируемой областью в начале генома вируса. Эта область содержит сложную структуру РНК, присутствующую у многих коронавирусов. По выводу авторов, ее взаимодействие с белком N может регулировать трансляцию — процесс синтеза белков на основе РНК.

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Проверка на клетках

Исследователи также описали ранее неизвестное взаимодействие NSP12 с РНК, кодирующей вирусный белок NSP3. По их словам, это указывает на то, что вирусная РНК может выполнять регуляторную функцию, а не только быть матрицей для синтеза белков.

Чтобы проверить значение выявленных участков, команда использовала locked nucleic acids — короткие модифицированные нуклеиновые кислоты, способные присоединяться к определенным фрагментам РНК и препятствовать их взаимодействию с белками. Блокирование таких участков снижало репликацию вируса в клетках животных, а похожие результаты получили и в клетках легких человека.

Авторы рассматривают это как раннее подтверждение концепции терапевтического воздействия на взаимодействия РНК и белков. Поскольку часть соответствующих белков и последовательностей РНК сохраняется среди коронавирусов, такие мишени потенциально могут меньше зависеть от появления отдельных вариантов вируса.

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