Учёные Комплексного онкологического центра Лайнбергера Университета Северной Каролины установили, что белок врождённого иммунитета cGAS участвует в регуляции уровня холестерина внутри клеток, роста опухолей и ответа на лечение. Результаты исследования были опубликованы 2 ноября 2026 года в журнале Journal of Clinical Investigation, сообщает News-Medical.

Новая функция белка

cGAS известен прежде всего как белок, распознающий ДНК в цитоплазме клетки и запускающий иммунный ответ. Однако исследователи выяснили, что он также действует в ядре: связывается с определёнными участками генома и влияет на активность генов.

Команда составила карту расположения cGAS в геноме и определила гены, на которые он влияет. По данным авторов, белок привлекается к отдельным геномным участкам другими белками, связанными с контролем клеточного роста и реакцией на стресс. Там cGAS усиливает выработку белка LGALS3, который участвует в регуляции холестерина и влияет на поведение клеток и опухолей.

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Холестерин и рост опухолей

Выявленный механизм снижает выработку ацетил-КоА — молекулы, необходимой для синтеза холестерина. При отсутствии cGAS клетки, напротив, накапливали избыток холестерина. Это изменяло состав клеточных мембран и активировало сигнальный путь, который связывают с увеличением размера клеток, ростом опухолей и устойчивостью раковых клеток к терапии.

В экспериментах на раковых клетках и мышиных моделях опухоли без cGAS росли быстрее и демонстрировали более высокую активность этого регуляторного пути. Восстановление cGAS или LGALS3 замедляло рост опухолей и уменьшало накопление холестерина.

Ответ на терапию

Раковые клетки с дефицитом cGAS также оказались более устойчивыми к доксорубицину и средствам, снижающим уровень холестерина. Возвращение cGAS или LGALS3 устраняло эту устойчивость в экспериментах. Авторы подчёркивают, что пока не располагают препаратами для целенаправленного вмешательства в этот сигнальный механизм, но планируют искать химические модификаторы для доклинических испытаний на разных животных моделях.

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