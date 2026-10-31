Исследователи из Johns Hopkins University обнаружили, что некоторые клетки сетчатки, первоначально воспринимающие синий свет, во время внутриутробного развития могут превращаться в колбочки, чувствительные к красному и зеленому свету. По данным ScienceDaily, этот процесс помогает сформировать фовеолу — небольшой центральный участок сетчатки, отвечающий за наиболее острое центральное зрение.

Роль ретиноевой кислоты

Ученые изучали органоиды — миниатюрные модели человеческой сетчатки, выращенные в лаборатории из фетальных клеток. Это позволило им в течение нескольких месяцев наблюдать изменения, которые трудно изучать непосредственно во время беременности.

У человека есть три типа колбочек, наиболее чувствительных к синему, зеленому или красному свету. В фовеоле присутствуют красные и зеленые колбочки, тогда как синие там отсутствуют. Такая организация клеток важна для детального центрального зрения, необходимого, в частности, для чтения и распознавания лиц.

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Согласно наблюдениям команды, на 10–12-й неделях развития плода в фовеоле присутствует небольшое количество синих колбочек. К 14-й неделе эти клетки, по-видимому, становятся красными или зелеными колбочками. В процессе участвуют ретиноевая кислота — производное витамина A — и гормоны щитовидной железы. Расщепление ретиноевой кислоты ограничивает формирование синих колбочек в центре сетчатки, а гормоны щитовидной железы, как предполагают авторы, способствуют превращению оставшихся клеток.

Альтернатива предыдущей модели

В течение примерно 30 лет в науке преобладала модель, согласно которой синие колбочки, появляющиеся в фовеоле, позднее перемещаются в другие части сетчатки. Новые результаты поддерживают другое объяснение: по меньшей мере часть таких клеток меняет свой тип. В то же время исследователи не исключают, что некоторые клетки также могут мигрировать.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Авторы считают, что лучшее понимание развития фовеолы и совершенствование органоидов сетчатки в перспективе могут поддержать исследования клеточного замещения при макулярной дегенерации, глаукоме и других заболеваниях с потерей зрения. В то же время результаты не означают, что прием добавок с витамином A способен улучшить остроту зрения у взрослых.

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