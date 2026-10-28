Исследователи Университета Макгилла установили, что Т-клетки могут распознавать жесткость окружающих их тканей. Эти механические сигналы влияют на то, приобретут ли клетки свойства тканевых Т-клеток памяти, которые остаются в организме после инфекции и быстро реагируют на повторную угрозу, сообщает ScienceDaily.

Влияние физической среды

Ранее считалось, что развитие тканевых Т-клеток памяти определяется преимущественно химическими сигналами. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Immunology, свидетельствует, что важную роль могут играть также физические свойства среды. По мнению авторов работы, адаптация к более сильным механическим воздействиям в тканях может быть важна для длительного выживания таких клеток.

Ученые исследовали иммунные клетки, полученные от людей и мышей. Их помещали в специально разработанные коллагеновые гели, имитировавшие ткани с разной жесткостью. С увеличением жесткости геля Т-клетки чаще приобретали признаки, связанные с тканевыми клетками памяти.

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Дальнейшие направления исследований

Авторы планируют найти конкретный молекулярный сенсор, с помощью которого Т-клетки распознают физические свойства своего окружения. Понимание того, как механическое воздействие преобразуется в изменения поведения клеток, может помочь объяснить механизмы формирования длительной иммунной защиты.

Исследователи также отмечают, что результаты могут быть важны для изучения аутоиммунных заболеваний, аллергий и отторжения трансплантатов. Отдельно они указывают на возможное значение работы для онкоиммунологии: опухоли часто имеют плотную структуру, из-за которой иммунным клеткам сложно проникать внутрь.

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