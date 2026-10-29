Исследовательская группа Biomolecular Nanotechnology под руководством профессора Айцибер Л. Кортахарены из CIC biomaGUNE разработала контрастный агент на основе железа для магнитно-резонансной томографии. Его проверили на выращенной в лаборатории ткани человеческого сердца с признаками фиброза. Как сообщает News-Medical, вещество преимущественно накапливалось в фиброзной ткани, а интенсивность МРТ-сигнала возрастала вместе с тяжестью фиброза.

Альтернатива гадолинию

Исследование, проведённое в сотрудничестве с группой Аны Вильяр из Института биомедицины и биотехнологий Кантабрии, опубликовали в журнале Advanced Functional Materials. Авторы рассматривают разработку как возможную альтернативу контрастным средствам на основе гадолиния, которые применяются в большинстве МРТ-исследований с контрастированием.

Фиброз сердца является одним из факторов развития сердечной недостаточности. После повреждения сердечной мышцы или длительной нагрузки организм активирует выработку коллагена для восстановления тканей. При чрезмерном накоплении коллагена сердце становится более жёстким, из-за чего ему сложнее наполняться кровью и перекачивать её.

Гадолиний позволяет визуализировать повреждённые участки, однако его применение ограничено для людей с почечной недостаточностью. Также известно, что небольшие количества этого металла могут годами сохраняться в различных тканях, что важно для пациентов, которым требуются повторные МРТ-обследования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Белок с нанокластерами железа

Новый материал состоит из специально спроектированного белка, который инкапсулирует и изолирует кластеры атомов железа размером около 1,4 нанометра. По данным авторов, соединение стабильно, высвобождает очень мало железа и показало низкую токсичность для клеток в проведённых экспериментах. Его также можно производить в водной среде без токсичных реагентов и экстремальных условий.

В моделях фиброзной ткани агент не только делал поражённые участки более яркими на МРТ, но и снижал выработку и накопление коллагена, предотвращая повышение жёсткости ткани. Исследователи назвали его тераностическим материалом, сочетающим диагностическую и потенциальную лечебную функции.

Разработку пока тестировали только на клетках и тканях человека в лаборатории. Следующими этапами должны стать исследования распределения и выведения вещества из организма, а также проверка его работы на реальном МРТ-сканере сердца.

Читай нас в