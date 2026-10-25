В Нигерии Нигерийский центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC) одобрил еженедельную выплату 100 тысяч найр на человека для людей, помещенных на карантин после возможного контакта с пациенткой с подтвержденной Эболой в Федеральной столичной территории, где расположена Абуджа. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Генеральный директор NCDC Джиде Идрис заявил, что решение приняли после жалоб контактных лиц, которые из-за карантина не могли заниматься бизнесом и выполнять семейные обязанности. По его словам, ведомство также оплачивает проживание и питание людей, размещенных в определенных для карантина учреждениях.

Временная помощь

Идрис назвал выплату временной мерой в условиях чрезвычайной ситуации. Он отметил, что расходы на нее изначально не планировались, а размер помощи в дальнейшем будут пересматривать. Руководитель NCDC также сказал, что штаты должны обеспечивать помещения, финансирование и другие ресурсы для работы с контактными лицами во время чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения.

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53 первичных контакта

NCDC установил 53 первичных контакта пациентки: 44 человека из медучреждения, где ее лечили, и еще девять человек. Во вторую группу вошли муж, водитель и повар пациентки, трое медиков из другой клиники и трое участников команды, собиравшей образцы для анализа.

Контактных лиц распределили по уровню риска и продолжают наблюдать за их состоянием. Часть людей находится под наблюдением в определенных учреждениях, других в зависимости от оценки риска могут направить на домашний карантин. Наблюдение должно продолжаться 21 день после последнего возможного контакта. NCDC также устанавливает вторичные контакты — людей, с которыми могли взаимодействовать первичные контактные лица.

Нигерия подтвердила завозной случай Эболы 20 октября — первый в стране после вспышки 2014 года. Пациенткой является 42-летняя уроженка Уганды, которая живет в Абудже и вернулась из отпуска в Кампале. По данным Африканских центров контроля и профилактики заболеваний, она прибыла в Нигерию 3 октября, а симптомы появились через три дня.

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