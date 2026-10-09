В Норвегии клиническое испытание NOPARK с участием 410 человек с ранней болезнью Паркинсона не подтвердило пользу никотинамид рибозида (NR) для замедления прогрессирования заболевания. О результатах исследования, опубликованных в JAMA, сообщает News-Medical.

Исследование координировали Университетская больница Хаукеланд и Университет Бергена. Участников в 11 норвежских центрах случайным образом распределили на две группы: одна в течение года получала 500 мг NR дважды в день, другая — плацебо. Ни участники, ни исследовательские группы не знали, кто именно получает препарат.

Результаты по шкале симптомов

Основным критерием было изменение показателя по шкале MDS-UPDRS, которая оценивает симптомы и функционирование людей с болезнью Паркинсона: более высокий балл означает более выраженные симптомы. Через 52 недели показатель в группе NR вырос в среднем на 2,45 балла, тогда как в группе плацебо почти не изменился.

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Скорректированная разница между группами составила 2,72 балла в пользу плацебо. Она была статистически значимой, однако оставалась ниже порога, который обычно считают клинически важным. В среднем результаты участников, принимавших NR, были несколько хуже, чем в группе плацебо.

Влияние на дофаминовую систему

Визуализация мозга не показала, что NR замедлял или ускорял изменения в дофаминовой системе. Частота нежелательных явлений в двух группах была схожей.

Руководитель исследования, профессор Харалампос Цзулис, отметил, что NR влиял на метаболизм NAD, но это не привело к клиническому улучшению. Исследователи не рекомендуют людям с болезнью Паркинсона принимать NR или другие добавки для повышения уровня NAD вне контролируемых клинических исследований.

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