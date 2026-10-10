Исследователи из Университета Джонса Хопкинса в США выявили связь между более низкой минеральной плотностью костей позвоночника и изменениями белого вещества мозга, а также более быстрым ухудшением результатов когнитивных тестов. О результатах исследования, опубликованного в журнале Radiology, сообщает ScienceAlert.

Данные 715 участников

Ученые проанализировали данные 715 участников долгосрочного исследовательского проекта в сфере здоровья. Участники проходили компьютерную томографию грудной клетки и тесты на мышление и память. Через несколько лет им также провели сканирование головного мозга и повторно оценили когнитивные функции.

Чтобы определить минеральную плотность костей на КТ-снимках, команда применила специально разработанный алгоритм искусственного интеллекта. Более низкие показатели плотности позвонков были связаны с большим количеством гиперинтенсивностей белого вещества в отдельных участках мозга. Такие светлые участки на снимках могут указывать на повреждение ткани мозга.

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Не доказательство причинно-следственной связи

Более низкую плотность костей также связали с показателями фракционной анизотропии белого вещества — индикатором его структурного состояния. Участки, где зафиксировали эти признаки, ранее связывали с исполнительными функциями, рабочей памятью и вниманием. У людей с более низкой плотностью костей также быстрее снижались результаты тестов на мышление.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, будто ослабление костей вызывает снижение когнитивных функций. По их мнению, оба процесса могут быть связаны с общими метаболическими факторами старения, в частности с инсулинорезистентностью, дислипидемией и менопаузальными изменениями. Исследователи отметили, что КТ грудной клетки потенциально может помочь оценивать риск снижения когнитивных функций, однако для таких прогнозов необходимы дальнейшие исследования.

ScienceAlert

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