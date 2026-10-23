Норвежское исследование показало, что нарушения липидного профиля и повышенное систолическое артериальное давление могут объяснять часть связи между диабетом и более высокой частотой первого инфаркта. О результатах работы, опубликованной в European Heart Journal Open, сообщает News-Medical.

Ученые проанализировали данные 42 907 участников популяционного Tromsø Study в Норвегии в возрасте от 35 до 104 лет. Данные собирали в 1979–2016 годах, а случаи инфаркта отслеживали до конца 2019 года. За это время новый инфаркт произошел у 3942 участников, в том числе у 357 человек с диабетом.

Различия между женщинами и мужчинами

После корректировки по возрасту и году рождения диабет был связан с более высокой частотой инфаркта: отношения показателей заболеваемости составили 2,26 у женщин и 1,84 у мужчин по сравнению с людьми без диабета соответствующего пола. При этом разница между полами не была статистически значимой.

После одновременного учета традиционных факторов риска ишемической болезни сердца показатели почти сравнялись: 1,72 у женщин и 1,67 у мужчин. Совокупная корректировка ослабила связь между диабетом и инфарктом на 33,6% у женщин и на 15,9% у мужчин.

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Наибольший вклад в обеих группах внес показатель соотношения триглицеридов к холестерину липопротеинов высокой плотности. В большинстве возрастных групп мужчины с диабетом имели наивысший абсолютный риск инфаркта. Авторы подчеркнули, что результаты описывают относительные риски, а не одинаковую абсолютную частоту инфарктов у женщин и мужчин.

Изменения до установления диагноза

Неблагоприятные показатели липидов и повышение систолического давления фиксировали еще до установления диагноза диабета. У женщин, которые впоследствии перенесли инфаркт, систолическое давление было выше еще до появления диабета и продолжало расти после этого. Индекс массы тела у представителей обоих полов повышался до уровня ожирения примерно за 5–10 лет до диагноза, а затем снижался.

Работа носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственных связей. Авторы также не различали диабет первого и второго типов, а у части участников возраст начала болезни мог быть определен неточно.

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