В Норвегии исследование с участием 92 551 доношенного ребенка показало, что малый размер для гестационного возраста связан с несколько более низкими результатами тестов по математике и чтению в 5–9 классах. В то же время различия, связанные с рождением на 37-й неделе беременности, в основном уменьшались к возрасту около пяти лет.

О результатах работы, опубликованной в American Journal of Obstetrics & Gynecology, сообщает News-Medical. Исследователи использовали данные норвежской когорты Mother, Father and Child Cohort, объединив их с медицинским реестром рождений и результатами национальных стандартизированных тестов.

Размер для гестационного возраста и результаты тестов

Авторы сравнивали срок гестации от 37 до 41 недели и размер плода, который определяли по массе тела при рождении с учетом срока беременности и пола ребенка. Малыми для гестационного возраста считали детей с показателем ниже 10-го перцентиля, соответствующего размера — от 10-го до 90-го перцентиля, большими — выше 90-го перцентиля.

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Дети, родившиеся маленькими для своего гестационного возраста, стабильно имели более низкие результаты по математике и чтению в 5–9 классах. В тестах по математике их баллы были примерно на 1,8–2,3 ниже, чем у детей с соответствующим размером для гестационного возраста, по стандартизированной шкале со средним значением 50. Для девочек эта связь с результатами по математике была более выраженной, чем для мальчиков.

Связь со сроком родов ослабевала с возрастом

По сравнению с детьми, родившимися на 41-й неделе, рожденные на 37-й неделе имели более низкие показатели речевого развития в возрасте от шести месяцев до трех лет и моторного развития — от шести месяцев до пяти лет. Однако эти различия ослабевали с возрастом и к возрасту около пяти лет были минимальными.

В подростковом возрасте срок гестации почти не был связан с результатами тестов. Исключением стала небольшая отрицательная связь между рождением на 37-й неделе и результатом теста по английскому языку в пятом классе. Авторы подчеркнули, что исследование носит наблюдательный характер и не позволяет делать выводы о причинно-следственной связи. Среди ограничений они назвали выбывание части участников из дальнейшего наблюдения и использование массы тела при рождении в качестве показателя размера плода.

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