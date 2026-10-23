Компания Novartis представила в Торонто результаты двух исследований III фазы препарата ремибрутиниб для людей с рецидивирующей формой рассеянного склероза. В испытаниях препарат снизил годовую частоту рецидивов на 35,2% и 31,2% соответственно по сравнению с одобренным препаратом Aubagio компании Sanofi, сообщает STAT News.

Результаты REMODEL-1 и REMODEL-2

Ремибрутиниб оценивали в исследованиях REMODEL-1 и REMODEL-2 с участием людей с рецидивирующей формой рассеянного склероза. Представляя данные на конференции по рассеянному склерозу, невролог Фрайбургского университета Хайнц Виндль заявил, что такой показатель соответствует примерно одному рецидиву за 13 лет.

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Сравнение с препаратом Roche

Экспериментальный препарат фенебрутиниб компании Roche в собственных ключевых исследованиях снизил частоту рецидивов более чем на 50% по сравнению с Aubagio. По данным издания, ремибрутиниб уступил препарату Roche по этому показателю, однако имел более благоприятный профиль безопасности. Это может помочь препарату Novartis конкурировать на рынке, отмечает STAT News.

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