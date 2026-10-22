Новое наблюдательное исследование с участием людей с фибрилляцией предсердий и перенесенным внутричерепным кровоизлиянием показало связь применения новых антикоагулянтов с более низким риском ишемического инсульта и смерти. В то же время для этих препаратов не выявили повышенного риска нового кровоизлияния в мозг, сообщает News-Medical.

Результаты наблюдения

В исследование, опубликованное 21 октября 2026 года в журнале Neurology, вошли 1502 человека со средним возрастом 78 лет. У всех участников была фибрилляция предсердий, а внутричерепное кровоизлияние произошло у них как минимум за четыре месяца до установления этого диагноза. За пациентами наблюдали до двух лет.

Новые прямые пероральные антикоагулянты — апиксабан, ривароксабан, эдоксабан и дабигатран — получали 15% участников. Еще 29% принимали варфарин, а 56% не получали антикоагулянтов. В течение исследования ишемический инсульт перенесли 57 человек, новые кровоизлияния в мозг произошли у 45, а 257 участников умерли.

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Сравнение препаратов

После корректировки с учетом возраста, высокого уровня холестерина и артериальной гипертензии исследователи установили, что в течение года после диагностики фибрилляции предсердий ишемический инсульт произошел менее чем у 1% пациентов, принимавших новые антикоагулянты. В группе варфарина этот показатель составил 2%, а среди тех, кто не принимал антикоагулянты, — 4%.

Новое внутричерепное кровоизлияние зафиксировали у 1% участников, принимавших новые препараты, у 3% пациентов на варфарине и у 2% людей без антикоагулянтной терапии. От причин, не связанных с инсультом, в течение первого года умерли 5% участников в группе новых препаратов, 9% в группе варфарина и 15% среди тех, кто не получал антикоагулянты.

По сравнению с отказом от приема антикоагулянтов использование новых препаратов было связано со снижением риска ишемического инсульта на 83% и риска смерти на 80%. Варфарин связали со снижением риска ишемического инсульта на 51% и смерти на 40%, но также с повышением риска кровоизлияния в мозг на 85%. Авторы подчеркивают: из-за наблюдательного характера работы она указывает на связь, а не доказывает, что препараты непосредственно вызвали выявленные различия. Также результаты не относятся к людям, перенесшим инсульт или умершим в первые три месяца после установления диагноза фибрилляции предсердий.

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