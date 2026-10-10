Исследователи разработали способ криоконсервации эритроцитов мышей с использованием фрагмента белка тихоходок и сахара трегалозы. После замораживания и размораживания до 89% обработанных новым методом клеток полностью восстановились, тогда как при замораживании с глицеролом этот показатель составлял около 82%, сообщает News-Medical.

Альтернатива глицеролу

Эритроциты замораживают для длительного хранения, в том числе редких групп крови. Обычно для предотвращения образования кристаллов льда используют глицерол, однако перед переливанием его необходимо удалять, и этот процесс может повреждать клетки.

Учёные изучали белки CAHS, которые помогают тихоходкам, или водяным медведям, выживать в экстремальных условиях, в том числе при замораживании и обезвоживании. Вместо полноразмерного белка команда использовала его фрагмент, обеспечивавший защитный эффект, и объединила его с трегалозой — сахаром, который стабилизирует клеточные мембраны и белки.

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Испытания на мышах

При низкой температуре и последующем замораживании в жидком азоте сочетание фрагмента CAHS и трегалозы изменяло процессы образования и таяния льда, защищая клетки от повреждений. После размораживания компоненты можно было удалить центрифугированием.

Результаты исследования опубликовали в журнале ACS Applied Materials & Interfaces. Авторы также проверили биосовместимость замороженных, размороженных и промытых клеток. Переливание такой криоконсервированной крови мышам с анемией существенно повысило количество эритроцитов и уровень гемоглобина без воспалительной реакции. Исследователи надеются, что этот подход поможет создать более эффективные методы криоконсервации и защитные стратегии для крови, способной функционировать при комнатной температуре.

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