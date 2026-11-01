В ОАЭ медицинская служба Abu Dhabi Health Services (Seha) запустила общенациональную годовую кампанию, призванную привлечь больше женщин к добровольному донорству крови. Инициатива должна повысить осведомлённость о роли донорства в обеспечении больниц запасами крови для переливаний и неотложной помощи, сообщает The National.

Вклад женщин-доноров

По данным Seha, с 2020 года в реестр доноров вошли 8 599 гражданок ОАЭ. Они совершили 4 022 донации, которые помогли пополнить запасы для переливаний крови и экстренной медицинской помощи.

В Seha отметили, что разнообразная база доноров помогает избегать критического дефицита запасов крови во время чрезвычайных ситуаций и сезонных спадов. Кровь необходима пациентам разных групп, в том числе женщинам с осложнениями во время родов.

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Мероприятия в течение года

Кампания Seha, входящей в состав медицинского оператора PureHealth, предусматривает информационные мероприятия для женщин, просветительскую работу, взаимодействие с общинами и программы признания доноров. Её цель — побудить женщин, имеющих право быть донорами, регулярно участвовать в добровольном донорстве.

Медицинский директор Службы банка крови Seha доктор Эйман Аль-Зааби заявила, что женщины вносят важный и всё более значительный вклад в добровольное донорство. Для сдачи крови в ОАЭ донор должен быть в возрасте от 18 до 65 лет, весить не менее 50 кг, иметь хорошее состояние здоровья и удостоверение Emirates ID. Туристам и посетителям обычно не разрешают быть донорами.

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