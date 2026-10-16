Исследователи из Пенсильванского университета обнаружили в мозге пациента с болезнью Альцгеймера различия между соседними участками, где лечение удалило амилоидные бляшки, и зонами, где они сохранились. В участках с почти полным очищением от амилоида было мало или не было тау-клубков — другой белковой патологии, связанной с повреждением нервных клеток и ухудшением памяти. Об этом сообщает ScienceDaily.

Сравнили соседние участки мозга

Ученые изучали ткани мозга мужчины, который при жизни участвовал в клиническом испытании адуканумаба. Когда ему было за 50, у него диагностировали легкие когнитивные нарушения, вызванные болезнью Альцгеймера. В течение четырех с половиной лет он получил 30 доз препарата, а умер примерно через четыре года после последней дозы. Перед смертью мужчина выразил желание передать свой мозг для научных исследований.

Во время анализа специалисты увидели неоднородное распределение патологических изменений. В извилинах мозга большинство амилоидных бляшек исчезло, а накопление тау было минимальным. В то же время в прилегающих бороздах сохранялись значительные отложения амилоида. В этих зонах также обнаружили больше тау-клубков, воспаление и дегенерацию мозговой ткани. Такое распределение согласовывалось со сканированиями, проведенными при жизни пациента, которые показали, что эффективность очищения от амилоида различалась в зависимости от участка мозга.

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Выводы и ограничения исследования

Авторы представили результаты на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера 2026 года, а также опубликовали исследование в журнале JAMA. Они отмечают, что наблюдение дает редкие данные из человеческого мозга о возможной связи между удалением амилоида, ограничением накопления тау и замедлением нейродегенеративных процессов.

В то же время исследование охватывает лишь одного пациента, поэтому не доказывает, что именно очищение амилоидных бляшек непосредственно вызвало различия в уровнях тау и повреждении тканей. Работа также не определяет, какую именно долю амилоида необходимо удалить для длительного защитного эффекта. Исследователи планируют выяснить, почему отдельные участки мозга лучше реагируют на терапию и может ли раннее начало лечения до значительного накопления тау-клубков отсрочить развитие болезни.

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